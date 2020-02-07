Путин и Лукашенко за полтора часа переговоров в Сочи дошли «до глубины седых времен»

Сочи, 7 февраля. Личная встреча президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко продолжалась в Сочи больше часа.

«Мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора, затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», — сказал российский лидер после завершения переговоров.

Лукашенко согласился с ним, заметив, что они успели обсудить целый ряд вопросов, исторических дат и моментов.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времён в нашей совместной жизни в одном государстве», — добавил он.

При этом, как уточнил политик, обсудили они и темы, которые затрагивают страны-соседи России и Белоруссии, которые раньше входили в СССР, а также политику, которые сейчас проводят эти государства. По словам Лукашенко, продолжить переговоры в расширенном формате, они решили уже «дойдя до современности».

Ранее лидер Белоруссии заявил, что эта встреча с Путиным станет «моментом истины» в вопросе поставок российских нефти и газа в республику. Накануне он выразил недовольство позицией Москвы, заявив, что Россия якобы пытается поставить Белоруссию на колени.