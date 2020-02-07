Минаев рассказал, как проиграл супругу в карты

Москва, 7 февраля. Известный певец и музыкант Сергей Минаев вспомнил неприятный эпизод его жизни — на гастролях в Красноярске он проиграл жену в карты. О произошедшем инциденте он рассказал в интервью Борису Корчевникову.

Шоумен дважды был женат. Первый брак, по его словам, был студенческим и завершился спустя полгода.

«Ничего тогда не понимали, не умели жертвовать собой ради другого», — признался он.

Расположения же второй супруги Минаев долго добивался. Познакомились они в Крыму, в лагере Энергетического университета. Музыкант считал, что недостоин девушки, но спустя семь лет романа она таки согласилась стать его женой.

В 90-х супруги попали в неприятную криминальную историю. Пара много гастролировала, и однажды судьба привела их в Красноярск. Музыкант в шутку поставил на кон супругу Алену и проиграл ее.

«Спал я в ту ночь с ней в обнимку, с ножом в руке и с какой-то секирой. К делу даже подключились правоохранительные органы», — вспомнил артист.

Минаев добавил, что теперь ездит на гастроли в Красноярск без жены, поскольку боится расплаты.

Напомним, Минаев — автор пародийных кавер-версий популярных хитов 80-х и 90-х, называет себя «первым поющим советским диск-жокеем». Снимался в картинах «Не могу сказать прощай», «Наш человек в Сан-Ремо», записал несколько песен для телефильма «Остров погибших кораблей».

Ранее стало известно, что народный артист России Владимир Кузьмин, который в 80-х встречался с Аллой Пугачевой, тайно обвенчался с бывшей супругой Екатериной Трофимовой.