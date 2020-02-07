Таможенники нашли более 25 кг кокаина в банках с детским питанием в немецком аэропорту

Берлин, 7 февраля. Более 25 килограммов кокаина нашли в багаже двух пассажиров из Южной Америки в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне. Запрещенные вещества хранились в банках с детским питанием, сообщила пресс-секретаря Франкфуртской таможни Кристин Штрас.

В заявлении сказано, что служебные собаки нашли в чемоданах пассажиров 12 и 15 килограммов кокаина. Запрещенные вещества были обнаружены в ходе обычной проверки багажа.

«Это довольно значительная партия наркотиков, найденных в личном багаже, такие объемы чаще встречаются в грузовых перевозках. В обоих случаях кокаин был упакован в банки с детским питанием», — говорится в сообщении.

Подозреваемые уже задержаны. В отношении них ведется расследование.

Отмечается, что стоимость партии, которую пытались провезти пассажиры, на черном рынке может достигать миллиона евро.