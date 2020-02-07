Сибиряки объяснили, почему не боятся коронавируса

Тюмень, 7 февраля. В Тюмени нет паники и обеспокоенности по поводу распространения нового коронавируса 2019-nCoV, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Горожане практически не носят медицинские маски на улицах, и в принципе обстановка в городе достаточно спокойная.

Граждане не выражают особого беспокойства из-за новой болезни.

«У нас вот и масочного режима нет, — рассказывает корреспонденту ФАН кассир в одном из крупных сетевых продовольственных магазинов. — Знаете, до нас вряд ли дойдет. Они же там все изолированные, в карантинном центре этом. Думаю, мы не заразимся».

Среди горожан практически не встретить людей в медицинских масках. Тюменцы спокойно гуляют по центру города.

«А чего нам бояться? — хитро улыбнулся пожилой мужчина. — Ерунда это все! Мы же сибиряки! Нас никакая зараза не берет. Вот мы и свиной грипп пережили, и птичий грипп. И этот новый вирус тоже переживем».

В отделении почты тоже нет ни одного посетителя в медицинской маске.

«Ну, знаете, говорят, что летальность у этого вируса не такая уж и высокая, — рассуждает девушка в очереди в главном почтамте Тюмени. — От гриппа вот тоже много кто умирает, но маски же не носят. Да и не везде они продаются...»

«А еще их менять часто нужно...Не накупишься», — комментирует молодой парень рядом.

В целом, в городе не ощущается какого-либо ажиотажа. Маски в аптеках спрашивают нечасто, хотя они есть в наличии. Ранее ФАН сообщал, что цены на медицинские маски в Тюмени не являются завышенными. В городе был диагностирован один из первых случаев заражения пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Заболевшей стала китайская студентка. У нее были обнаружены симптомы опасного заболевания.

Также под Тюменью были размещены эвакуированные из КНР граждане России. Их расположили в санатории «Градостроитель», в нескольких километрах от города. Россияне будут находиться там на карантине две недели. Ранее в «Градостроитель» приехали врачи областного противотуберкулезного диспансера. Они также проведут там несколько недель, наблюдая за постояльцами.