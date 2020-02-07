Донбасс, 7 февраля. Мирное население выражает несогласие с установкой боевой техники ВСУ в своих дворах. Националисты избили военнослужащего за несогласие с их политическими взглядами. Инфекционные и кишечные заболевания косят украинских солдат в зоне ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР украинскими силовиками продолжаются, хотя и несколько снизились. Донецкая Народная Республика за прошедшие сутки подвергалась обстрелам четыре раза на горловском и донецком направлениях. Украинская армия из гранатометов и различных видов стрелкового оружия открывала огонь по поселкам Доломитное, Александровка, Зайцево.

Мирное население выступает против киевских силовиков

В своем выступлении спикер Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань отметил, что части украинской армии продолжают устанавливать боевую технику вблизи жилого сектора, где проживают мирные граждане. Местное население возмущено тем, что их жизнь таким образом подвергается смертельной опасности. В последнее время наблюдается рост конфликтов между гражданскими и военнослужащими ООС.

Так, в городе Красногоровка к западу от Донецка пенсионеры выступили против бойцов 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, установивших в их дворах боевые машины пехоты. Конфликт чуть не вылился в стрельбу из оружия, которым солдаты угрожали группе гражданских лиц.

Потери ВСУ

Ухудшающиеся погодные условия способствуют росту небоевых потерь среди личного состава подразделений ВСУ. По информации пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, в селе Орехово Луганской области погиб военнослужащий 93-й бригады ВСУ. Солдат задел взрывное устройство на минном поле, не заметив его под снегом. Минное заграждение не было отмечено информационным указателем. В момент происшествия рядом с местом гибели находились представители киевских СМИ, которые успели снять на видео взрыв и гибель сержанта. Узнав об этом, военное руководство настояло на том, чтобы видеоряд был удален, а журналисты не упоминали о ЧП.

В Народной милиции ДНР также зафиксировали несколько случаев гибели и ранений военнослужащих ВСУ. Так, в Красногоровке двое солдат 28-й бригады ВСУ случайно зашли на собственное минное поле, которое не было видно под снегом. В результате взрыва боезаряда старший солдат погиб, а прапорщик был ранен. Кроме подрывов на минах солдаты ООС гибнут в процессе неуставных отношений в своих подразделениях.

Так, в районе села Старогнатовка Донецкой области совершил самоубийство сержант из 128-й бригады ВСУ. На передовых позициях 58-й бригады в Песках избит сослуживцами старший солдат. Причиной конфликта стало отрицание пострадавшим националистической идеологии. Боец с тяжелыми травмами попал в больницу. А в городе Дзержинск, где временно расположилась 58-я бригада ВСУ, один из сержантов, желая избежать направления на передовую, выпил стакан уксуса. С диагнозом «желудочное кровотечение» пострадавший был доставлен в госпиталь.

Вспышка заболеваний в ВСУ

В 59-й бригаде ВСУ около 10 человек личного состава попали в госпиталь с кишечными и инфекционными заболеваниями. Об этом, со слов источника, проходящего службу в бригаде, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР. Причиной массовых заболеваний явилось грубое нарушение санитарных норм хранения продуктов и воды.

Продукты, хранящиеся на складах, оказались просрочены, а вода, используемая для приготовления пищи, — технической. На все жалобы бойцов руководство отвечает предложением питаться каждому за свой счет. В пункты дислокации бригады ожидается приезд комиссии тыловиков из штаба ООС.