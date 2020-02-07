Юрист оценил закон об обеспечении детей жильем после развода родителей

Москва, 7 февраля. Закон об обязательном обеспечении детей жильем после развода отца и матери позволит облегчить жизнь тому родителю, который останется с ребенком. Таким мнением поделился юрист Денис Хмелевской.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 86 Семейного кодекса (СК) России. Теперь суд может обязать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, дополнительно компенсировать бывшему супругу или супруге расходы на жилье общего чада, передает «Царьград».

Хмелевской напомнил, что оформить алименты или компенсацию расходов на ребенка довольно сложно, особенно в ситуации, когда один из бывших супругов получает доход неофициально. Чтобы добиться своего, приходится нанимать адвоката и собирать много справок, при этом позволить себе услуги юриста может далеко не каждый. В особо затруднительном положении оказываются родители, не имевшие добрачного жилья или владеющие квартирой в другом городе.

«Это облегчит судебную защиту матерей. <…> Не нужно привязываться к прежнему уровню обеспеченности, <…> собирать все чеки. Достаточно показать юридический факт, что квартиры нет. Раньше жил там, а сейчас надо снимать», — оценил новый закон Хмелевской в комментарии для телеканала «360».

Также юрист отметил, что злоупотребить правом на получение компенсации расходов на жилье оставшемуся с ребенком родителю будет довольно сложно, поскольку суд конкретно разберется в каждой ситуации.