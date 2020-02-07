Жириновский направил в Кабмин текст закона о выплатах домохозяйкам

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский направил в правительство РФ новый законопроект о выплате ежемесячных пособий российским домохозяйкам – с соответствующим документом ознакомились в редакции Федерального агентства новостей.

Законопроект, разработанный в ЛДПР совместно с юристами, предлагает правовые основания и критерии для назначения и выплаты ежемесячного денежного пособия россиянам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства. Под определение домохозяйства попали уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства I группы и другая работа по дому.

Право на пособия, по замыслу авторов закона, получит один член семьи в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. При рассмотрении заявлений на пособие будут учитывать доходы всех членов семьи, живущих вместе, супруги, супруга, родителей, несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения до 23 лет, а также инвалидов с детства I группы.

Авторы предлагают установить размер ежемесячного пособия в один МРОТ и выплачивать его до тех пор, пока жизненная ситуация в семьи домохозяйки или домохозяина не изменится в лучшую сторону. При этом другие установленные льготы и выплаты отменяться не будут, уточнил ФАН Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Это новая мера социальной поддержки для россиян, занятых ведением домашнего хозяйства, – прокомментировал ФАН Ярослав Нилов. – Она вводит особенные критерии, которые не позволят воспользоваться этими пособиями женам олигархов, чиновников, которые якобы занимаются домашним хозяйством, но на самом деле не бедствуют. Речь идет о тех семьях, где домохозяйкам действительно нужна помощь государства, поэтому выплаты планируются из федерального бюджета».

По словам собеседника агентства, право на пособие будет действовать до тех пор, пока не будут нарушены условия для его получения.

«Возможно, муж найдет новую работу или женщина сама решит выйти на работу», – объяснил Нилов.

Он уточнил, что речь в большинстве случаев идет о женщинах-домохозяйках, но законным правом смогут воспользоваться и мужчины, ведущие домашнее хозяйство.

Порядок выплаты ежемесячного денежного пособия в случае одобрения закона в парламенте и правительстве будет определять Минтруд и другие ответственные органы с функциями по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

После одобрения заявки россиянин сможет получать пособие на домохозяйство со дня обращения по месту жительства в орган исполнительной власти региона по соцзащите, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Авторы закона предлагают ввести его в действие с 1 января 2021 года. Как стало известно ФАН, текст законопроекта был подписан лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в пятницу 7 февраля и направлен в правительство РФ. После получения отзыва от правительства он будет направлен на рассмотрение в Госдуму.