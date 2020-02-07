Тимати заподозрили в интрижке с младшей сестрой Решетовой

Москва, 7 февраля. Рэпера Тимати заподозрили в ухаживаниях за младшей сестрой своей девушки Анастасии Решетовой. Пока Настя сидит дома с его маленьким сыном, он в компании новой пассии развлекается на отдыхе.

О возможных связях Тимати и Валентины сообщил портал Vladtime. Как отмечает издание, разлучить рэпера и Настю могла мать Blackstar Симона. Именно она якобы не дала сыну женится на Решетовой-старшей. Издание предположило, что Симона просто хочет себе найти более достойную невестку.

К слову, с бывшей гражданской женой Тимати Аленой Шишковой она общается гораздо теплее, чем с Настей. На это ранее обращали внимание пользователи Instagram. Они даже упрекнули Симону в том, что она не хочет считать Анастасию членом своей семьи и с той же Аленой проводит времени гораздо больше. И это при том, что Шишкова бросила ее сына ради голкипера «Динамо» Антона Шунина.

Интересно, что с Аленой рэпер расстался вскоре после того, как она родила ему дочку Алису. Возможно, если он продолжит развлекаться в том же духе, то и Анастасия не побоится оставить его, несмотря на маленького ребенка.

Как отмечает издание Starhit, Тимати покидают не только девушки, но и артисты. В прошлом году его лейбл Black Star покинули три исполнителя. И не все смогли сделать это без скандала. Артисты винили владельцев лейбла в нечестности. В частности, рэпера покинули Егор Крид, Джиган, L'One и Кристина Си.