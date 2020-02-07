IT-эксперт Делицын объяснил, как переход на российскую электронику защитит от кибератак

Москва, 7 февраля. Минпромторг РФ предложил ввести ограничение на закупку зарубежных товаров, в том числе радиоэлектроники, для государственных компаний. IT-эксперт Леонид Делицын считает, что предложенные меры позволят повысить кибербезопасность России.

Минпромторг РФ подготовил поправки в закон о госзакупках по поручению вице-премьера Юрия Борисова и предложил установить порог в 50% при закупке товаров зарубежного производства для нужд госкомпаний и их «дочек». Зарубежные комплектующие для радиоэлектроники предложено заменить на российские аналоги. Кроме того, ведомство предложило госкомпаниям проводить «стресс-тесты» раз в квартал и оценивать готовность к кибератакам.

Ведущий аналитик группы компаний «Финам», доктор технических наук, эксперт по IT-технологиям Леонид Делицын считает, что практика перехода на отечественные компоненты и оборудование в ключевых для государства отраслях важно для сохранения суверенитета. Более того, российские производители радиоэлектроники будут стимулироваться.

При этом Делицын отметил, что российская продукция будет неизбежно дороже западных аналогов, пока не достигнет пригодного для экспорта уровня. Однако многие государства идут на это для сохранения суверенитета.

«Все страны идут на это, по крайней мере те, которые сохраняют свой суверенитет, и в определенных отраслях, связанных с обороной или с какими-то стратегическими отраслями промышленности, стимулируют именно местные компании производить необходимо оборудование, компоненты и так далее», ― заявил эксперт в комментарии изданию «Слово и дело».

Делицын подчеркнул, что инициатива Минпромторга позволит обезопасить Россию в киберпространстве от внешних угроз.

«Использование отечественного оборудования на определенном уровне может снизить риски атак, потому что те устройства, которые будут работать, будут собраны из компонентов, понятных отечественным инженерам, которые смогут их тестировать, проверять и так далее», ― добавил эксперт.

Однако аналитик отметил, что отсутствие у отечественных образцов некоторых функций, которые есть в зарубежных аналогах, может также создать источник уязвимости, но подобные уязвимости могут выявляться и устраняться в ходе тестирования.