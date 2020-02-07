Жители Триполи жалуются на преступность и беспредел силовиков ПНС Ливии

Москва, 7 февраля. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии признало резкий рост преступности на подконтрольной территории.

Министр внутренних дел ПНС Ливии Фатха Башага отметил, что в полицию без конца поступают жалобы на высокую криминогенную обстановку в Триполи и беспредел со стороны правоохранительных органов.

По словам директора центра изучения стран Ближнего Востока Семена Багдасарова, в росте преступности нет ничего удивительного, ведь ПНС Ливии открыто сотрудничает с иностранными боевиками, которые заинтересованы лишь в грабежах.

«Кто такие наемники Триполи? Это все протурецкие сирийские формирования, бандиты. Когда такие люди где-то появляются, говорить о стабильности не приходится. Им бы пограбить, получить наживу», — пояснил востоковед Nation News.

Отметим, что часть боевиков Правительству национального согласия предоставляет Турция. Анкара перебрасывает в Триполи подконтрольных ей террористов, которые прежде воевали в сирийском Идлибе.

Присутствие иностранных наемников уже неоднократно становилось проблемой для обычных ливийцев. Так, например, в середине января сирийские боевики, воюющие на стороне ПНС Ливии, убили 9 мирных жителей в Триполи, которые попытались помешать мародерам грабить свои дома. Турция также предоставляет Триполи оружие и своих военных, чем нарушает установленное Совбезом ООН эмбарго и целый ряд международных соглашений.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оправдывая вмешательство в дела чужой страны, указал на ЧВК «Вагнера», которая якобы присутствует в Ливии. При этом никаких доказательств этой версии предоставлено не было. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций тоже не может подтвердить присутствие ЧВК в Ливии.