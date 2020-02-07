В Кузбассе отреагировали на отказ Польши от российского угля

Кемерово, 7 февраля. Угольные компании Кузбасса перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в том случае, если Польша откажется покупать топливо у России. Об этом сообщили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области.

Ранее министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля не только в России, но также и в других государствах, включая, например, США и Мозамбик.

В Кузбассе спокойно отреагировали на слова польского чиновника, отметив, что уголь можно будет перенаправить и на другие рынки.

«Очень перспективные направления — Индия, Вьетнам, Малайзия, которые наращивают объем поставок. Япония в ближайшие пять лет планирует построить около 22 угольных электростанций нового поколения», — отметили в департаменте.

В настоящее время существенная часть поставок угля из Кузбасса поступает в Китай, Японию, Республику Корея и на Тайвань, добавили представители ведомства. Топливо, по их словам, давно известно на мировых рынках своим высоким качеством, конкурентоспособной ценой и надежностью поставок.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что Варшава не в силах перевести страну на газ или другие источники энергии из-за отсутствия денег. По его словам, российский уголь больше всего выгоден польским компаниям, которые нуждаются в нем для производства электричества и работы тепловых станций.