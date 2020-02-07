Вострецов ответил на критику законопроекта о передаче еды на благотворительность

Москва, 7 февраля. Депутат Госдумы Сергей Вострецов ответил критикам законопроекта о передаче производителями и ритейлерами продовольствия на благотворительность за освобождение от уплаты подоходного налога и НДС, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее «Коммерсант» опубликовал подготовленный депутатами «Единой России» Вострецовым и Николаем Валуевым проект поправок к Налоговому кодексу по передаче на благотворительность продуктов питания с истекающим сроком реализации. Среди источников издания в правительстве нашлись и те, кто считает законопроект сырым и недоработанным.

«Проект в его нынешнем виде не регламентирует вопросы контроля безопасности и логистики обращения продовольствия и усложнит налоговое администрирование», — цитирует издание неназванный источник.

Вострецов прокомментировал ФАН эти нападки.