Вострецов ответил на критику законопроекта о передаче еды на благотворительность

Москва, 7 февраля. Депутат Госдумы Сергей Вострецов ответил критикам законопроекта о передаче производителями и ритейлерами продовольствия на благотворительность за освобождение от уплаты подоходного налога и НДС, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Ранее «Коммерсант» опубликовал подготовленный депутатами «Единой России» Вострецовым и Николаем Валуевым проект поправок к Налоговому кодексу по передаче на благотворительность продуктов питания с истекающим сроком реализации. Среди источников издания в правительстве нашлись и те, кто считает законопроект сырым и недоработанным.
«Проект в его нынешнем виде не регламентирует вопросы контроля безопасности и логистики обращения продовольствия и усложнит налоговое администрирование», — цитирует издание неназванный источник.
Вострецов прокомментировал ФАН эти нападки.
«Президент поставил задачу навести порядок в мусороперерабатывающей отрасли. Мы, депутаты, уже начали работу в этом направлении, обозначили проблему и предложили пути решения. Прописать в федеральном законе все невозможно, для дальнейшей регуляции существуют подзаконные акты. Ведомствам, которые в правительстве отвечают за данную тему, пора перестать перекладывать с больной головы на здоровую, прекратить занимать страусиную позицию и наконец-то начать работать. Вся Европа таким образом поступает с нереализованными продуктами уже много лет. Их нужно раздавать или перерабатывать. Мы предложили этот путь, а задача правительства его реализовать, за это им зарплату и платят», — заявил он.