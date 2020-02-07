Ясновидящая предрекла Кокорину новые скандалы и жизненные трудности

Москва, 7 февраля. Ясновидящая Дарья Миронова предрекла новые жизненные трудности нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину.

По ее словам, спортсмена «сглазила обиженная женщина», поэтому ему придется столкнуться с новыми проблемами. Миронова отмечает, что в 2020 году карьера Кокорина будет складываться успешно, если спортсмен продолжит восстанавливать свои профессиональные навыки. Однако после того, как у Кокорина все наладится, он вновь станет героем скандала, который окажет негативное влияние на жизнь спортсмена.

«Я считаю, что его как сглазили… Это признаки тяжелого воздействия. От женщины. Кого-то он обидел очень сильно из женщин. Я так думаю, это из прошлого», — отметила Миронова.

Она также добавила, что в будущем Кокорина ожидают несколько подобных переломных моментов. Спортсмен будет вынужден несколько раз восстанавливать свою репутацию, однако вновь будет оказываться в центре скандала. Позднее Кокорин прекратит спортивную карьеру, после чего займется предпринимательством, передает «Пятый канал».

Напомним, в октябре 2018 года Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Позднее суд приговорил футболистов к реальным тюремным срокам.

После пребывания под стражей необходимого количества времени спортсмены подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. В начале сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайства спортсменов об УДО. 17 сентября Мамаев и Кокорин вышли на свободу.