Испанские ученые выяснили, какие женщины чаще всего настроены на секс

Мадрид, 7 февраля. Исследователи из Андалузского института сексологии и психологии выяснили, какие женщины обладают наивысшим либидо. Для этого они провели исследование, в котором приняли участие 22 тыс. представительниц прекрасного пола из 71 страны.

Выяснилось, что чаще всего на секс настроены женщины, которые поддерживают отношения сразу с несколькими партнерами. Они не считают полигамию чему-то аморальным, поэтому гораздо проще относятся к сексу. Это же касается и девушек, которые не живут вместе со своими партнерами.

Кроме того, к сексу предрасположены дамы с левыми политическими взглядами, нерелигиозные женщины, работающие женщины и женщины с высшим образованием, пишет испанское издание La Vanguardia.

Ранее американские ученые установили, что 90% представительниц слабого пола страдает от отсутствия регулярной половой жизни. Участницы опроса признались, что готовы вести более активную сексуальную жизнь, но основной причиной, по которой в их жизни отсутствует секс, является нежелание партнера и недостаток внимания со стороны представителей мужского пола. При этом аппетиты дам оказались вполне скромными: многим хватило бы одного-двух половых контактов в неделю.

Социологи также провели свой опрос, чтобы выяснить, что заставляет прекрасную половину человечества чувствовать себя желанной. Оказалось, что секрет кроется в приятной внешности, красивом белье и хорошем парфюме. Такой ответ дали 28% респонденток. Еще 37% признались, что не придают большого значения своему внешнему виду, если порыв страсти застал их не в лучшей форме.