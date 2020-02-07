МИД РФ возмущен книгой греческого автора, очерняющей Россию и РПЦ

Москва, 7 февраля. Министерство иностранных дел России обвинило греческого автора путеводителей Александроса Массаветаса в очернении РФ и Русской православной церкви (РПЦ). В МИД заявили, что книга Массаветаса «Третий Рим» и его интервью газете Kathimerini изобилуют лживыми утверждениями и абсурдными обвинения в адрес РФ и РПЦ.

«Массаветас призывает греческого читателя осознать «всю серьезность геостратегической угрозы со стороны России», на протяжении веков пытающейся «подорвать могущество Афин» и активно использующей для этого Русскую православную церковь (РПЦ)», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ считает, что в больном воображении автора Россия представляется как зловещая сила, которая якобы ведет против Греции гибридную войну. В российском министерстве также выразили недоумение в связи с тем, что автор путеводителей считает яркие совместные достижения России и Греции вредительством со стороны Москвы и вмешательством во внутренние дела Афин.

МИД РФ также возмущен прямой аналогией между РПЦ и радикальным исламом, которую провел Массаветас на основании того, что в некоторых храмах РПЦ могут не впустить женщин в брюках.