Путин угостил Лукашенко кашей на воде

Сочи, 7 февраля. Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.

«Кашку с утра ели?» — поинтересовался Путин у Лукашенко.

В ответ Лукашенко с некоторым сомнением заметил: «Не на воде же».

«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», — с улыбкой посоветовал глава РФ.

Диалог за президентским обедом

Путин: Кашку с утра ели?

Лукашенко: Не на воде же

Путин: Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится pic.twitter.com/6x955XnBkI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 7, 2020

Как сообщалось ранее, встреча президентов двух стран проходит сегодня в Красной поляне. Сначала Путин и Лукашенко пообщаются тет-а-тет, а затем к переговорам присоединятся члены делегаций. На повестке стоит вопрос поставки в Белоруссию российских энергоносителей.

Напомним, осенью 2018 года Лукашенко во время приезда Путина в Белоруссию накормил российского лидера блинами и драниками из печи.