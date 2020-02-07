Почему крупные компании России переезжают в Петербург

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Почему крупные компании переезжают в Петербург», которая пройдет в среду, 12 февраля, в 14.00 в Санкт-Петербурге, по адресу: Приморский проспект, дом. 78, корпус 5.

«Объединенная судостроительная корпорация» переедет в Петербург. Переезд состоится, предположительно, в середине 2020 года. Чем больше штаб-квартир крупных предприятий в городе, тем выше наполняемость городского бюджета.

Переезд ОСК находится на контроле у президента России и уже обсуждался на совещании у вице-премьера.

Что означает для Петербурга переезд ОСК и какие еще структуры в ближайшие годы смогут переехать в Северную столицу?

Ответы на эти вопросы дадут топ-менеджеры ОСК, специалисты профильных комитетов правительства Смольного, законодатели, социологи и экономисты.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятия.