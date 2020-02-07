В Кировской области собрали срочное совещание из-за признания врача в убийстве пациентов

Москва, 7 февраля. Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в публикациях сайта признался, что «убил» более десяти пациентов. В Кировской области, где работал медик, собрали экстренное совещание по этому поводу, передает источник Федерального агентства новостей в региональном министерстве здравоохранения.

Издание Readovka обратило внимание на публикации медика на форуме. Там пользователь хвастался перед другими юзерами, что умерщвляет пациентов, и это доставляет ему колоссальное удовольствие.

«Ох, забыл сказать, что я еще и медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и возможно тебе или твоим родственникам», — написал мужчина.

Однако медику никто не поверил, и он стал детально рассказывать, какую боль причиняет пациентам. Одни участники сайта предположили, что десять летальных случаев в практике медика должны были насторожить, другие принялись рассекречивать личность мужчины.

Интернет-пользователи смогли найти мужчину — анестезист сам оставил для них много подсказок: информация о себе и должность. По данным юзеров «Двача», Сергей Владимирович В. — работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн.

Источник ФАН сообщил, что после этой скандальной истории в Министерстве здравоохранения Кировской области собрали срочное совещание с участием главного врача госпиталя, заместителей министров.

«Совещание проводит сам министр, назначена уже внутренняя проверка», — сказал собеседник.

При этом, по его мнению, эта история — вымысел, поскольку такое большое количество смертей в госпитале сразу бы заметили.