В тюменской аптеке отказались продать медицинские маски, которые находятся «в резерве»

Тюмень, 7 февраля. Цены на медицинские маски в Тюмени — доступные. Корреспондент Федерального агентства новостей прошелся по городским аптечным пунктам и выяснил, что медицинские маски может позволить себе каждый, однако купить их можно не везде.

Ранее появлялась информация, что из-за нового коронавируса 2019-nCoV цена на медицинские маски доходит до нескольких сотен рублей за штуку. Однако на поверку это оказалось неправдой.

В аптеках Тюмени можно приобрести маски от 27 до 36 рублей за упаковку из трех штук.

«Не беспокойтесь, маски у нас есть, — сообщила корреспонденту ФАН провизор в аптеке на улице Орджоникидзе, доставая из ящика упаковку медицинских масок. — Сейчас как-то уже за ними не бегают. Поначалу да, люди просто сметали эти маски все. А сейчас подуспокоились».

По словам фармацевта, нет точной уверенности в том, что медицинская маска поможет от заражения новым коронавирусом.

«Вряд ли она вас защитит. Важнее соблюдать правила гигиены», — рассуждает девушка.

Однако не во всех аптеках города медицинские маски есть.

«Сейчас нет. У меня лежат маски в резерве, почти на 900 рублей, но продать я их вам не смогу», — разводит руками провизор в аптечном пункте на улице Герцена.

«Да вы не волнуйтесь, молодой человек! Поговаривают, что масок завезут к нам почти миллион, недостатка не будет, всем хватит», — успокаивающе замечает пожилая женщина в очереди.

В другой аптеке настроены не столь оптимистично.

«У нас пока нет масок, — с сожалением сказала фармацевт. — И даже когда маски завезут, мы не знаем, сколько они будут стоить. Может цены взлетят...»

Корреспондент ФАН обошел около десяти аптек города — маски были в наличии в половине из них. Но нигде цена не была завышена, а оставалась рыночной.

Напомним, именно в Тюмени был выявлен один из первых случаев заражения новым коронавирусом. Под Тюменью также были размещены эвакуированные из Китая россияне. Граждан РФ доставили бортом военно-воздушных сил России и разместили в реабилитационном центре «Градостроитель» в Тюменском районе области. Накануне туда прибыли специалисты областного противотуберкулезного диспансера.

Ранее стало известно, что в Государственную думу будет внесен закон против завышения цен в аптеках, в том числе и на медицинские маски.