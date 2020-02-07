«Американский ставленник» Макрон сделал заявку на независимость Евросоюза от США

Президент Франции Эммануэль Макрон увидел, что США не просто не способны защитить Европу, но вносят раскол в единство Старого Света. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Концепция европейской безопасности

Проект безопасности в Европе не может быть построен без концепции, которая направлена на восстановление доверительных отношений с Российской Федерацией, заявил Эммануэль Макрон, выступая с речью по стратегии обороны и ядерного сдерживания в высшем военном учебном заведении Франции Ecole militaire.

«В первую очередь европейцы должны определить, что является их интересами, и самостоятельно решить, что является нужным для Европы. Также не может быть проекта обороны и безопасности европейских граждан без политического видения, направленного на постепенное восстановление доверия с Россией <…> Этот проект (о безопасности в Европе. — Прим. ФАН) я веду с большой требовательностью. Я жду от России, что она будет конструктивным участником нашей общей безопасности», — заявил Макрон.

Макрон выразил мнение, что нельзя быть удовлетворенными «обедненным» диалогом с Россией, в то время, как «количество вызовов в области безопасности, которые необходимо обсуждать с Москвой, растет».

Макрон бросает вызов Штатам

Как отметил Андрей Иванов, европейская безопасность действительно не может существовать без нормальных отношений с Россией. По мнению эксперта, Макрон оказался дальновидным и конструктивным президентом.

«Когда он только шел на выборы, его называли «американским ставленником». Может быть, он таким и был. Но, столкнувшись с реальностью, он вынужден принимать правильные решения. И Макрон увидел, что США не просто не способны защитить Европу, но вносят раскол в единство Старого Света. Именно фактор американского влияния тормозит долгожданную реформу Евросоюза, мешает принимать правильные решения в области экономики и социальной политики, обостряет отношения ЕС и России», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, есть выверенные предложения Франции по многим направлениям, но есть голоса стран Восточной Европы, которые дирижируются Соединенными Штатами. И вместо конструктива в целом от Евросоюза слышен набор лозунгов, замешанных еще на откровенной русофобии, обратил внимание политолог.

«Вообще, что такое сама по себе концепция европейской безопасности, за которую ратует Макрон? Да это же прямая заявка на то, чтобы Евросоюз стал независимым от США. Макрон ведь понимает, что Россия не представляет для Европы военной угрозы, Москва ни на кого нападать не собирается. И санкции европейским государствам навязаны из-за океана, это тоже все прекрасно понимают в Старом Свете. И вот сейчас Макрон в очередной раз заявил, что намерен строить сильную, независимую Европу, которая будет иметь нормальные деловые отношения с Россией. Собственно, такой Европу хотим видеть и мы в РФ», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт подчеркнул, что Макрон бросает вызов Штатам. Президент Франции понимает, что если этого не сделать, Старый Свет ждет настоящий коллапс.

«Самое интересное, что в США осознают бесперспективность старых методов управления другими государствами. Нынешнее заявление Макрона отражает не просто его желание как президента Франции, но и полностью соответствует трендам исторического процесса», — заключил Андрей Иванов.

Ранее Эммануэль Макрон выразил готовность рассмотреть предложение российского лидера Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.