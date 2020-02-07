Что ждет домашних насильников, российскую семью и институт брака

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Закон о домашнем насилии — «за» и «против», которая пройдет в понедельник, 10 февраля, в 14.00 в Санкт-Петербурге, по адресу: Приморский проспект, дом. 78, корпус 5.

В ходе дискуссии будут обсуждаться поправки в уголовное и административное законодательство России, которые позволят наказывать домашних тиранов, терроризирующих членов семьи. При этом прозвучат разные оценки специалистов и даже названа разная статистика, касающаяся жертв домашнего насилия. Так, феминистки говорят о десятках тысяч жертв, а в консервативных и религиозных кругах России — о сотнях или даже десятках, подчеркивая незначительность проблемы. Некоторые юристы говорят о том, что закон, скопированный из западного законодательства, позволит лишать имущества любого супруга без суда и следствия.

Кто на самом деле прав и что нам делать с домашним насилием, помогут выяснить гости пресс-конференции – депутаты Госдумы, юристы, журналисты, активисты общественных организаций, чиновники и специалисты силовых структур.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятия.