Сирия, 7 февраля. На юге Идлиба сирийские военнослужащие изъяли из схронов боевиков крупнокалиберные ракетные снаряды турецкого производства. Контрнаступление джихадистов в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе зачистили схроны с боеприпасами боевиков на освобожденных территориях, в Алеппо, по неподтвержденным данным, потеряли бронированный автомобиль с пулеметной установкой.

Армия Турции и союзные силы: приступили к возведению нового турецкого наблюдательного пункта между городами Серакиб и Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: из РСЗО обстреливают укрепления армии на юге Алеппо, якобы перезаняли несколько поселков, в Идлибе

Международная коалиция: направили конвой подкрепления на северо-восток Хасаки.

Провинция Алеппо

Как передает агентство Syria Watan News, отряды Сирийской арабской армии (САА) атаковали позиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселка Бирна и Зитан, обстреляв их из крупнокалиберных пулеметных установок. В ответ боевики открыли огонь из РСЗО по опорным пунктам армии в районе Рашидин, в результате обстрела загорелся бронированный автомобиль армии с пулеметной установкой.

Джихадисты «Тахрир аш-Шам» через подконтрольный им медиаресурс «Ибаа» заявили, что в ходе боев на юге провинции им удалось вернуть под свой частичный контроль деревни Махарим, Аль-Хавари и Тель-аль-Набарес. Кроме того, боевики утверждают, что в ходе перестрелки сирийская армия и союзные силы понесли потери в живой силе. Официальные сми пока что не подтверждают заявления боевиков.

Провинция Даръа

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), неизвестные лица застрелили солдата сирийской армии в городе Ядуда в западной части провинции. В результате перестрелки погибли еще одно гражданское лицо и несовершеннолетний ребенок. Как уточняет портал Baladi News, в поселке Джассем сутками ранее так же было совершено покушение на двух членов внутренней безопасности. Обоих застрелили.

В отдельных районах провинции еженедельно жертвами нападений со стороны неизвестных становятся представители официальной власти и армии. Военные аналитики подозревают, что за нападениями боевики оппозиционных группировок, таких как «Южный фронт». Были убиты десятки членов «Южного фронта», которые поддержали перемирие с официальным Дамаском в Даръа в 2018 году.

Провинция Идлиб

Источник в сети Twitter (@mohmad_rasheed) сообщает о том, что турецкая армия приступила к возведению нового наблюдательного пункта, который будет находится между городом Сармин и пока что подконтрольным джихадистам «Хайят Тахрир аш-Шам» Идлибом. Вчера через погранпереход «Кафр-Лусин» в Идлиб прибыл конвой турецкой военной колонной, из почти 50 военных машин, включая бронетехнику, танки, тяжелую технику и материально-техническое снабжение, которые въезжали на сирийскую территорию. Турецкие войска направились на военную авиабазу Тафтаназ, к востоку от Идлиба, где уже установили там новый пост. Источники агентства SOHR сообщили, что турецкие войска позаботились даже о мобильных пуленепробиваемых будках охраны.

Как передает агентство Within Syria Blog, в ходе операции на юге Идлиба сирийским военнослужащим удалось перехватить груз боеприпасов, котоырй предназначался для джихадистов. По данным агентства, военнослужащие изъяли крупнокалиберные ракетные снаряды турецкого производства. Такими же боевики обстреливали жилые кварталы Алеппо последние несколько недель, что позволяет заключить, что Турция оказывает поддержку даже самым радикально настроенным бандформированиям.

Провинция Хасака

Как передает медиаресурс Halab Today, колонна подкрепления международной коалиции, состоящая из 55 грузовиков с техникой и оборудованием для геологической разведки и бурения, зашла на сирийскую территорию из Ирака и направилась на северо-восток провинции Хасаки, где находятся оккупированные коалицией нефтегазовые поля и их военная база.

Напомним, ранее Минобороны РФ обнародовало данные о размерах прибылей коалиции во главе с США с незаконной добычи и вывоза нефти из Сирии, назвав деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, американцы продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны. Общий ежемесячный оборот оценивается в 90 миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.