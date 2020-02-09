Сирийская армия освободила ряд деревень к западу от Абу-Духура

Дамаск, 9 февраля. Сирийская правительственная армия в ходе ожесточенных боев освободила от террористических группировок поселок Афис на севере Серакиба, а также поселения Ад-Дахабия, Джейдет Талафех к западу от Абу-Духура.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). Известно, что в ходе военной операции большая часть террористов была ликвидирована либо серьезно ранена, оставшиеся в живых сбежали по направлению к оставшимся оплотам запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 в регионе.

Стоит отметить, что военные операции против террористов в Идлибе продолжаются прежними темпами, несмотря на новые пункты, установленные турецкими силами для того, чтобы помешать наступлению САА и зачистке в регионе.

Совсем недавно стало известно, что сирийские военные освободили населенные пункты Тель-Тукан, Исламин и Ар-Райян, ликвидировав там последние очаги сопротивления террористов. Кроме того, на днях подразделения армии Дамаска вошли в стратегический город Серакиб с северного, восточного, южного и западного направлений. Сейчас ведется зачистка его кварталов и улиц от мин и других взрывных устройств, установленных террористами перед уходом.

Напомним, что подразделения САА были вынуждены прервать режим перемирия в провинции Идлиб из-за многочисленных провокаций со стороны незаконных вооруженных группировок, которые демонстративно нарушали заключенные ранее договоренности между разными сторонами конфликта.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия взяла под контроль участок турецкого наблюдательного пункта, расположенного в деревне Маар-Хаттат на международной дороге между городами Маарет-ан-Нуман и Хан-Шейхун. Перед наступлением турецкие военные вывезли из пункта все транспортные средства, оружие и снаряжение, которые использовали для атак на сирийской территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.