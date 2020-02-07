Украина потребовала от США 30 млрд долларов

Киев, 7 февраля. Украина потребовала от США возвращения 30 млрд долларов, которые были выплачены американской стороне за поставку американского оружия. Об этом в пятницу сообщил Buzzfeed News со ссылкой на украинских чиновников.

Ранее Соединенные Штаты без объяснения причин задержали несколько военных контрактов, заключенных с Украиной. Пять сделок оказались отложены на год, одна — более чем на год. Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился заморозить выплату Украине 391 млн долларов в рамках оказания военной помощи. Официальные лица США никак не комментируют ситуацию — американское посольство и Госдепартамент хранят молчание.

Противники Трампа ранее заявляли, что хозяин Белого дома пытается шантажировать своего украинского коллегу, угрожая лишить его военной помощи, если тот не добудет компромат на сына американского политика Джо Байдена. Американские демократы даже попытались организовать импичмент, однако их попытки провалились.

Впрочем, украинская сторона объясняет неожиданный разворот Соединенных Штатов иначе. По словам украинских чиновников, которые согласились поделиться своими мыслями на условиях анонимности, причиной задержки военных контрактов и заморозки военной помощи стали переговоры Киева и Пекина о продаже Китаю украинской аэрокосмической компании. Точно также Вашингтон заморозил поставки истребителей F-35 Турции после того, как она купила российские зенитно-ракетные системы С-400.