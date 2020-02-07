Лукашенко пожаловался Путину на нехватку снега в Сочи

Сочи, 7 февраля. Белорусский лидер Александр Лукашенко пожаловался президенту России Владимиру Путину на отсутствие снега в его сочинской резиденции.

«Везет же вам! И снега море, и зима. У нас, там, где я живу, почти не осталось снега. Вот тут, пониже, рядом (в резиденции в Сочи. — Прим. ФАН)», — сказал Лукашенко.

В свою очередь, Владимир Путин обратил внимание белорусского лидера на одну из близлежащих гор, отметив, что «там достаточно много снега».

Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи. Главы государств панируют обсудить двустороннее сотрудничество и интеграционные процессы​​​.

Ранее Лукашенко назвал предстоящую встречу с Путиным «моментом истины». По словам президента Белоруссии, Минск хочет «самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом».

Стоит отметить, что встреча лидеров России и Белоруссии проходит на фоне сложностей в нефтегазовой сфере и недавнего визита в Минск главы Госдепартамента США Майка Помпео. Минску и Москве также не удается согласовать свои позиции относительно поставок нефти в Белоруссию. Лукашенко неоднократно отмечал, что Минск активно ищет новые источники поставок нефти, чтобы заменить российскую. Кроме того, Россия и Белоруссия продолжают обсуждение условий поставок российского газа в республику.