Пассажиры первого поезда в Крым получили памятные подстаканники почтой

Санкт-Петербург, 7 февраля. Памятные подстаканники с фирменным логотипом поезда «Таврия» и аркой Крымского моста начали доставлять почтой тем пассажирам, которые не смогли получить их во время поездки на первом поезде в Крым. Среди первых адресатов оказались и корреспонденты Федерального агентства новостей.

Фирменные подстаканники «Таврия» во время первого рейса по маршруту «Петербург — Севастополь» через Крымский мост стали причиной скандала. Перед отправлением поезда СМИ растиражировали информацию о подарках первым пассажирам и упомянули, что все они получат в подарок фирменные подстаканники. На самом деле журналисты написали лишь самую интересую часть сообщения компании «Гранд Сервис Экспресс» и проигнорировали его продолжение: в числе подарков были брендированные подстаканники, наушники и зарядные устройства.

В итоге поездной бригаде пришлось работать с возмущенными пассажирами, которые требовали подарить им «обещанные» брендированные подстаканники «Таврия». Страсти по подстаканникам горели нешуточные: в одном из вагонов даже составили целую петицию в адрес начальника поезда.

«Мы планировали дарить первым пассажирам три вида подарков: наушники, подстаканники и зарядные устройства, — рассказывал ФАН во время поездки начальник поезда Александр Калеущенко. — Но в СМИ отдельно растиражировали, что всем подарят подстаканники, и все решили, что фирменный подстаканник получит каждый. Теперь разбираемся, пока у меня у самого такого подстаканника нет».

Чтобы успокоить пассажиров и не портить впечатление от первой исторической поездки через Крымский мост, представители «Гранд Сервис Экспресс» предложили желающим оставить свой почтовый адрес для отправки фирменных подстаканников. Ради эксперимента корреспонденты ФАН также написали свои адреса и номера билетов. Спустя почти полтора месяца посылка с сувениром действительно пришла в Санкт-Петербург.

Напомним, первый состав из Петербурга в Севастополь отправился с Московского вокзала 23 декабря 2019 года. Время в пути до города-героя составило 43 часа 25 минут. Возрожденная «семерка» проехала через Тверь, Рязань, Ростов, новые станции Тамань и Керчь пассажирские, Джанкой, Симферополь и 25 декабря ее торжественно встретили в Севастополе.

К 20 января через Крымский мост прошли уже 100 пассажирских поездов. Пик пассажиропотока был зафиксирован 3 января, когда по мосту через Керченский пролив проехали 2,8 тысячи человек. Отмечается, что сотым по счету стал поезд, следовавший из Севастополя в Северную столицу.