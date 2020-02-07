Песков заявил, что задержка самолета не повлияла на переговоры Путина и Лукашенко

Сочи, 7 февраля. Задержка самолета с российской делегацией не повлияла на переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Российский самолет, на борту которого находилась правительственная делегация, в пятницу вылетел из Москвы в Сочи, где проходят переговоры Путина и Лукашенко. Из-за сильного бурана вылет воздушного судна был отложен, в результате чего делегация прибыла в Сочи с двухчасовым опозданием. В ее состав входят министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Алексей Оверчук.

Как сообщает «Газета.ру», вероятнее всего, центральной темой встречи станет энергетика. Белоруссия рассчитывает получить от России скидку на нефть и газ. В Минске считают, что РФ должна поставлять их беспошлинно, либо по мировым ценам. Накануне Лукашенко заявил, что Москва «встала в позу» и пытается поставить Белоруссию на колени.

Отметим, что переговоры на высшем уровне проходят в несколько фаз. Сначала лидеры стран обсудят актуальные вопросы тет-а-тет, а затем встреча продолжится в расширенном формате — с участием членов делегаций.