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Резкий рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке оказался фейком. Репортаж ФАН

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Резкий рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке оказался фейком. Репортаж ФАН

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался во Владивостоке с местными жителями и продавцами овощей и фруктов и выяснил, что рост цен на них на 500-600%, о котором пишут в соцсетях, на самом деле — фейк.

Резкий рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке оказался фейком. Репортаж ФАН

О том, что плодоовощная продукция на Дальнем Востоке резко подорожала после закрытия российско-китайской границы из-за эпидемии коронавируса, стали говорить в начале этой недели. Дело в том, что большая часть овощей и фруктов на дальневосточных прилавках была из Китая, и им на смену повезли более дорогую продукцию из других стран. При этом, по словам пользователей соцсетей, многие поставщики продуктов питания оказались настолько жадными, что, воспользовавшись сложившимся на Дальнем Востоке дефицитом овощей и фруктов, якобы взвинтили цены на них в несколько раз.

Резкий рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке оказался фейком. Репортаж ФАН

Однако корреспондент ФАН Александр Васильев, находящийся сейчас во Владивостоке, призвал не верить всему, что пишут в соцсетях, поскольку своими глазами видел, что цены на продукты на Дальнем Востоке вполне приемлемы.

Резкий рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке оказался фейком. Репортаж ФАН

«Продавцы Центрального рынка, который расположен рядом с улицей Прапорщика Комарова, заявили, что цены у них не скаканули, потому что товаров из Китая у них почти нет. Единственный сегодня товар родом из КНР — это арбуз. Он стоит 200 рублей. В общем-то, нормальная цена в несезон», — рассказал корреспондент ФАН.

Резкий рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке оказался фейком. Репортаж ФАН

Изучив цены на других торговых точках, Александр Васильев выяснил, что огурцы в среднем стоят 200 рублей за килограмм, но можно найти и за 140. Хорошие китайские помидоры стоят 160 рублей за килограмм, сладкий перец из Китая — 600 рублей за кило, но можно найти дешевле, привезенные из других стран, китайские кабачки и баклажаны — примерно по 100 рублей за кило. Стоимость картофеля не изменилась с тех пор, как закрыли российско-китайскую границу. Прежними остались цены на чеснок и корень имбиря.

Резкий рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке оказался фейком. Репортаж ФАН

«Иными словами, если цены на овощи и фрукты на Дальнем Востоке и поднялись, то не так, как пишут в соцсетях. По крайней мере, в пять-шесть раз ничего не подорожало», — резюмировал корреспондент ФАН.

Резкий рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке оказался фейком. Репортаж ФАН

Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предлагал россиянам «поесть русских щей без китайских овощей», чтобы не заразиться коронавирусом, пути передачи которого остаются до конца не изученными.

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