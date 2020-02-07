Резкий рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке оказался фейком. Репортаж ФАН

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался во Владивостоке с местными жителями и продавцами овощей и фруктов и выяснил, что рост цен на них на 500-600%, о котором пишут в соцсетях, на самом деле — фейк.

О том, что плодоовощная продукция на Дальнем Востоке резко подорожала после закрытия российско-китайской границы из-за эпидемии коронавируса, стали говорить в начале этой недели. Дело в том, что большая часть овощей и фруктов на дальневосточных прилавках была из Китая, и им на смену повезли более дорогую продукцию из других стран. При этом, по словам пользователей соцсетей, многие поставщики продуктов питания оказались настолько жадными, что, воспользовавшись сложившимся на Дальнем Востоке дефицитом овощей и фруктов, якобы взвинтили цены на них в несколько раз.

Однако корреспондент ФАН Александр Васильев, находящийся сейчас во Владивостоке, призвал не верить всему, что пишут в соцсетях, поскольку своими глазами видел, что цены на продукты на Дальнем Востоке вполне приемлемы.

«Продавцы Центрального рынка, который расположен рядом с улицей Прапорщика Комарова, заявили, что цены у них не скаканули, потому что товаров из Китая у них почти нет. Единственный сегодня товар родом из КНР — это арбуз. Он стоит 200 рублей. В общем-то, нормальная цена в несезон», — рассказал корреспондент ФАН.

Изучив цены на других торговых точках, Александр Васильев выяснил, что огурцы в среднем стоят 200 рублей за килограмм, но можно найти и за 140. Хорошие китайские помидоры стоят 160 рублей за килограмм, сладкий перец из Китая — 600 рублей за кило, но можно найти дешевле, привезенные из других стран, китайские кабачки и баклажаны — примерно по 100 рублей за кило. Стоимость картофеля не изменилась с тех пор, как закрыли российско-китайскую границу. Прежними остались цены на чеснок и корень имбиря.

«Иными словами, если цены на овощи и фрукты на Дальнем Востоке и поднялись, то не так, как пишут в соцсетях. По крайней мере, в пять-шесть раз ничего не подорожало», — резюмировал корреспондент ФАН.

Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предлагал россиянам «поесть русских щей без китайских овощей», чтобы не заразиться коронавирусом, пути передачи которого остаются до конца не изученными.