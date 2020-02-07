Горгадзе заявил, что навальнисты дестабилизируют обстановку в РФ вбросами о коронавирусе

Москва, 7 февраля. Сторонники скандального блогера Алексея Навального распространяют вбросы о коронавирусе, чтобы дестабилизировать обстановку в России. Таким мнением поделился председатель Общественной палаты Московской области и адвокат Шота Горгадзе.

Юрист отметил, что угроза распространения коронавируса действительно существует, однако в России нет никакой эпидемии. В подобных ситуациях всегда активизируются паникеры и провокаторы.

«Сторонникам Навального <…> спокойная жизнь в нашей стране не интересна. Они получают гранты тогда, когда не просто начинают критиковать власть, а когда вызывают у граждан недоверие к власти», — подчеркнул Горгадзе.

Эксперт не видит поводов для паники в связи со вспышкой коронавируса в Китае. По словам адвоката, все заявления сторонников Навального по этому поводу являются «бредом и глупостью».

«Сторонники Навального и объективность — две разные вещи. Они ловят хайп, и для них хоть жизнь, хоть здоровье и благополучие граждан — это вторично. Для них главное — поднять бучу и получить свой грант», — сказал Горгадзе в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Напомним, ранее навальнисты в Telegram-каналах распространили фейки об «эпидемии» коронавируса. Как сообщил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, вбросы рассылаются украинскими ботами. Сторонник Навального пытаются дестабилизировать обстановку, заявляя, что российские власти якобы «скрывают правду» об эпидемии.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Число жертв инфекции уже превысило 600 человек, а количество зараженных почти достигло 32 тысяч. В России зарегистрировано только два случая коронавируса — в Забайкалье и в Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

Отметим, что Навальный регулярно использует ботов в своих целях. Так, ранее бывший сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) Виталий Серуканов рассказал, как работает схема скандального блогера по травле в соцсетях.