Исполнитель хита «Яблоки на снегу» заявил, что Пугачева «убила» его карьеру

Москва, 7 февраля. Исполнитель хита «Яблоки на снегу» певец Михаил Муромов обвинил примадонну российской эстрады Аллу Пугачева в том, что она «убила» его карьеру, потому что боялась его конкуренции.

Пик популярности артиста пришелся на конец 80-х — начало 90-х годов, а затем начался спад, и в этом, как утверждает Муромов, полностью виновата Пугачева. Для этого, по его словам, Алла Борисовна использовала свое влияние на телевидении, а оно было огромным.

«Она платила деньги, чтобы меня не показывали по ТВ. У нее были люди, которые там работали. Она им платила зарплату, а они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды», — утверждает Муромов в интервью «Желтой газете».

При этом, как отметил певец, Пугачева питала слабость к харизматичным артистам эстрады и некоторым помогала строить карьеру. В ответ на вопрос, почему же она не помогла ему, Муромов напомнил о романах примадонны с Александром Стефановичем, Сергеем Челобановым, Владимиром Кузьминым.

«Она любила тех мужчин, которые делали ей шаги вперед. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла», — подчеркнул он.

Сейчас Муромов живет обычной жизнью, любит ловить рыбу, продолжает давать концерты.

«Периодически выступаю с Азизой. Как я за нее боролся, когда случилась эта история с Тальковым! Все на нее набросились, но я-то знал: она ни в чем не виновата», — делится певец.

Что же до Пугачевой, то в прошлом году она дала большой концерт в Большом кремлевском дворце в честь своего 70-летия. Постоянно она живет в Подмосковье в деревне Грязь вместе со своим мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой.