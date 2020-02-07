Навальный поехал в Ригу на встречу с объявленным в международный розыск сотрудником ФБК

Основатель признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отправился в Ригу, сообщил Telegram-канал «Товарищ майор». Предположительно, ютубер полетел в Латвию, чтобы встретиться с сотрудником «отдела расследований» ФБК Никитой Кулаченковым, объявленным в международный розыск.

Блогер был замечен в столичном аэропорту «Шереметьево» в ожидании рейса до столицы Латвии Риги. По информации Telegram-канала, самолет вылетел в 10.45 по московскому времени.

По информации источников ФАН, в столице Латвии Навальный встретится с объявленным Россией в международный розыск сотрудником «отдела расследований» ФБК Никитой Кулаченковым. Юноша проходит подозреваемым по делу о краже картины «Плохой и хороший человек» художника Серея Сотова, которую правоохранительные органы нашли в квартире Навального. По данным следствия, художественное произведение, вывешенное на одной из центральных улиц Владимира, было похищено двумя сотрудниками «отдела расследований» ФБК — Кулаченковым и Георгием Албуровым.

Первый вскоре после возбуждения дела покинул РФ и попросил политического убежища в Литве, однако в 2016 году был задержан на Кипре и провел в местной тюрьме несколько недель. Под давлением Евросоюза власти государства не выдали Кулаченкова России, и тогда он вернулся в Прибалтику, где проживает до сих пор.

Напомним, 30 января в Шереметьево был замечен сотрудник «отдела расследований» ФБК Георгий Албуров. Подчиненный Навального улетел в Берлин и до сих пор не вернулся. Стрингеры попытались узнать у него цель визита, но Албуров отвечать отказался. Также он не смог опровергнуть информацию о том, что в столице ФРГ ему предстоит встреча с олигархом Михаилом Ходорковским.