Самолеты из Москвы и Новосибирска не смогли сесть в Сочи из-за сильного ветра

Сочи, 7 февраля. Несколько самолетов из Москвы и Новосибирска не смогли приземлиться в Сочи из-за порывистого ветра, сообщил представитель сочинского аэропорта.

С начала недели в Сочи наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Участились снегопады, в реках повысился уровень воды.

По данным на 13.10, самолет «Аэрофлота» из Москвы направили на запасной аэродром в Краснодар. Еще два самолета из столицы и Новосибирска ожидают посадки, пишет РИА Новости.

По словам представителя воздушной гавани, все службы переведены в режим повышенной готовности. 7 февраля МЧС объявило в Сочи предупреждение о сильном мокром снеге.

Ранее сообщалось, что три лайнера не смогли совершить посадку в петербургском аэропорту «Пулково» из-за снегопада. Диспетчерская отправила самолеты на запасной аэродром в Москву.