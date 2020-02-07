Шерин призвал министра обороны Эстонии «заниматься войсками», а не советы раздавать

Глава министерства обороны Эстонии Юри Луйк призвал президента страны Керсти Кальюлайд не посещать празднование Дня Победы в Москве 9 мая, если она получит приглашение. Присутствие эстонского лидера на праздничном мероприятии подняло бы «авторитет и статус этого государства, как способного принимать самостоятельные решения», уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Александр Шерин.

По словам эстонского министра, недавно российский МИД выступал с заявлениями о «преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова — Риббентропа, о Польше и Чехии».

«В таком контексте пребывание почетным гостем на параде дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику», — заявил Луйк местному изданию.

При этом появление президента Эстонии на параде Победы в России дает «совершенно неверный сигнал», будто Таллин поддерживает российскую риторику, считает Луйк.

По словам депутата Госдумы Александра Шерина, ничего не произойдет, если не приедет «глава Эстляндской губернии Российской империи», в состав которой когда-то входила эта территория. В беседе с Федеральным агентством новостей депутат напомнил историю страны.

«Ее мотали по государствам несколько веков, а потом Петр I по Ништадскому миру 1721 года получил эту территорию от Швеции в состав Российской империи. Потом это государство периодически переходило из рук в руки, а самостоятельно себя никогда не могло защитить, — отметил он. — Эстония была всегда кем-то захвачена. Благодаря большевикам это государство впервые получило независимость, приобретя четкие очертания границ и государственность. Позже Эстония была освобождена от немецкой оккупации. Во время распада Советского Союза страна окончательно получила свою независимость».

После получения суверенитета прошло достаточное количество времени, но эстонское государство до сих пор «не самостоятельно и зависимо от протектората США», утверждает парламентарий. К тому же Эстония является членом военного блока НАТО, «думая, что это делает страну какой-то самостоятельной, но это не так». Сейчас можно слышать, как эстонские власти иногда озвучивают противоречивые идеи, которые, по словам Шерина, можно назвать «бредом». Депутат полагает, что присутствие президента Эстонии на параде Победы в Москве наоборот «подняло бы авторитет и статус этого государства, как способного принимать самостоятельные решения».

«Всем было бы понятно, что это был бы серьезный демарш в адрес тех, кто считает, что Эстонией можно управлять, как какой-то охотничьей собакой американцев. Они отправляют их в самые камыши, чтобы найти тушку подбитой утки. Таким образом, приехав на парад Победы, страна могла бы заявить: «Спасибо большое, что вы нас освободили от немецко-фашистских захватчиков. Мы очень гордимся тем, что в составе Советского Союза победили в этой страшной войне». Такую позицию, в принципе, должны озвучивать все страны, которые были в составе СССР», — подчеркнул собеседник ФАН.

При этом Шерин посоветовал главе оборонного ведомства Эстонии заниматься своими прямыми обязанностями.

«Что может посоветовать министр обороны Эстонии? Пусть войсками займется, а не советы раздает главе государства», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам.

Отсутствия властей Эстонии на параде Победы, по мнению парламентария, к сожалению, «Российская Федерация не заметит».

«Страна, которая в сто раз меньше по численности населения и в 178 раз меньше по площади, чем Россия. Эстония – это 1/178 России. Поэтому мы, наверно, переживем отсутствие президента Эстонии», — добавил депутат.

Ранее против поездки президента Эстонии в Москву на День Победы выступила правящая в стране партия Isamaa. Депутаты Isamaa заявляют, что такой визит «оправдывает заключение пакта Молотова — Риббентропа и нарушение международного права».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что подобные заявления имеют целью ослабить позиции Москвы на международной арене. В свою очередь, официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что попытки переписать историю могут обернуться трагическими последствиями в мировых масштабах.