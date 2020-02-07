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Шерин призвал министра обороны Эстонии «заниматься войсками», а не советы раздавать

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Шерин призвал министра обороны Эстонии «заниматься войсками», а не советы раздавать

Глава министерства обороны Эстонии Юри Луйк призвал президента страны Керсти Кальюлайд не посещать празднование Дня Победы в Москве 9 мая, если она получит приглашение. Присутствие эстонского лидера на праздничном мероприятии подняло бы «авторитет и статус этого государства, как способного принимать самостоятельные решения», уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Александр Шерин.

По словам эстонского министра, недавно российский МИД выступал с заявлениями о «преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова — Риббентропа, о Польше и Чехии».

«В таком контексте пребывание почетным гостем на параде дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику», — заявил Луйк местному изданию.

Шерин призвал министра обороны Эстонии «заниматься войсками», а не советы раздавать

При этом появление президента Эстонии на параде Победы в России дает «совершенно неверный сигнал», будто Таллин поддерживает российскую риторику, считает Луйк.

По словам депутата Госдумы Александра Шерина, ничего не произойдет, если не приедет «глава Эстляндской губернии Российской империи», в состав которой когда-то входила эта территория. В беседе с Федеральным агентством новостей депутат напомнил историю страны.

«Ее мотали по государствам несколько веков, а потом Петр I по Ништадскому миру 1721 года получил эту территорию от Швеции в состав Российской империи. Потом это государство периодически переходило из рук в руки, а самостоятельно себя никогда не могло защитить, — отметил он. — Эстония была всегда кем-то захвачена. Благодаря большевикам это государство впервые получило независимость, приобретя четкие очертания границ и государственность. Позже Эстония была освобождена от немецкой оккупации. Во время распада Советского Союза страна окончательно получила свою независимость».

Шерин призвал министра обороны Эстонии «заниматься войсками», а не советы раздавать

После получения суверенитета прошло достаточное количество времени, но эстонское государство до сих пор «не самостоятельно и зависимо от протектората США», утверждает парламентарий. К тому же Эстония является членом военного блока НАТО, «думая, что это делает страну какой-то самостоятельной, но это не так». Сейчас можно слышать, как эстонские власти иногда озвучивают противоречивые идеи, которые, по словам Шерина, можно назвать «бредом». Депутат полагает, что присутствие президента Эстонии на параде Победы в Москве наоборот «подняло бы авторитет и статус этого государства, как способного принимать самостоятельные решения».

«Всем было бы понятно, что это был бы серьезный демарш в адрес тех, кто считает, что Эстонией можно управлять, как какой-то охотничьей собакой американцев. Они отправляют их в самые камыши, чтобы найти тушку подбитой утки. Таким образом, приехав на парад Победы, страна могла бы заявить: «Спасибо большое, что вы нас освободили от немецко-фашистских захватчиков. Мы очень гордимся тем, что в составе Советского Союза победили в этой страшной войне». Такую позицию, в принципе, должны озвучивать все страны, которые были в составе СССР», — подчеркнул собеседник ФАН.

При этом Шерин посоветовал главе оборонного ведомства Эстонии заниматься своими прямыми обязанностями.

«Что может посоветовать министр обороны Эстонии? Пусть войсками займется, а не советы раздает главе государства», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам.

Шерин призвал министра обороны Эстонии «заниматься войсками», а не советы раздавать

Отсутствия властей Эстонии на параде Победы, по мнению парламентария, к сожалению, «Российская Федерация не заметит».

«Страна, которая в сто раз меньше по численности населения и в 178 раз меньше по площади, чем Россия. Эстония – это 1/178 России. Поэтому мы, наверно, переживем отсутствие президента Эстонии», — добавил депутат.

Ранее против поездки президента Эстонии в Москву на День Победы выступила правящая в стране партия Isamaa. Депутаты Isamaa заявляют, что такой визит «оправдывает заключение пакта Молотова — Риббентропа и нарушение международного права».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что подобные заявления имеют целью ослабить позиции Москвы на международной арене. В свою очередь, официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что попытки переписать историю могут обернуться трагическими последствиями в мировых масштабах.

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