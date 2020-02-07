Посол РФ заявил, что присутствие российских инструкторов в ЦАР согласовано с СБ ООН

Москва, 7 февраля. Присутствие российских инструкторов по подготовке военнослужащих в Центральноафриканской Республике (ЦАР) соответствует законам обеих стран и согласовано с Советом Безопасности ООН. Об этом заявил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

«Российские инструкторы работают в сфере подготовки кадров для армии и других силовых структур ЦАР по согласованию с СБ ООН. И их деятельность никак не противоречит ни законам РФ, ни законам ЦАР», — заявил российский дипломат.

В 2018 году Министерство иностранных дел РФ сообщило, что в ЦАР работают пять военных и 170 гражданских инструкторов из РФ, они готовят военнослужащих республики. В мае 2019 года в ЦАР появилось представительство Минобороны РФ, которое занимается решением вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

В западных СМИ регулярно появляется информация о том, что в ЦАР будто бы присутствует ЧВК «Вагнер». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эти сообщения, подчеркнув, что в ЦАР работают российские гражданские инструкторы в рамках договоренностей между властями двух стран, а также с согласия Совета Безопасности ООН.

Напомним, на протяжении многих лет в ЦАР продолжалась гражданская война. В августе 2018 года при поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон наконец сели за стол переговоров. В феврале прошлого года было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.