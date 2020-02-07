Китайские ученые назвали вероятных промежуточных хозяев коронавируса

Пекин, 7 февраля. Китайские ученые назвали панголинов вероятными промежуточными хозяевами нового типа коронавируса 2019-nCoV. О результатах исследования сообщили местные СМИ.

Группа сотрудников Южно-китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне изучила более тысячи образцов метагенома. Ученые выяснили, что коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%. Затем они изолировали штамм вируса животного и узнали, что последовательность его генома на 99% совпадает с тем, который заражает человека.

«Профессор Шэнь Йонги сказал, что панголины могут быть не единственными потенциальными промежуточными хозяевами вируса», — передают журналисты.

Панголины по целому ряду особенностей близки к броненосцам и муравьедам. Тело этих животных покрыто крупными ромбическими чешуями, которые черепицеобразно налегают друг на друга. Ученые посоветовали держаться подальше от диких существ.

В конце прошлого года власти Китая сообщили о том, что в провинции Хубэй возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предположительно, источником мог быть рынок диких животных в городе Ухань. Медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Заболевание быстро распространилось по миру.

По последним данным, заразились уже более 31 тысячи человек, зафиксированы свыше 600 летальных исходов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы борьба с новой коронавирусной инфекцией была эффективной и как можно скорее дала положительный результат.