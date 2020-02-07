Историк Зинин объяснил опасность переброски наемников в Триполи

Москва, 7 февраля. Турецкие власти открыли четыре дополнительных центра для переброски сирийских боевиков в Ливию, где им предстоит сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

На сегодняшний день в Сирии находится 30 тыс. боевиков, которых контролируют турецкие спецслужбы. По словам кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрия Зинина, переброска протурецких наемников в Ливию является одним из главных препятствий на пути к урегулированию вооруженного конфликта.

«Такого рода переброска наносит ущерб ситуации в самой Ливии, стороны конфликта должны решать свои проблемы друг с другом без вмешательства извне. Если такой фактор вмешательства будет и дальше присутствовать, это приведет к продлению внутреннего конфликта», — пояснил он Nation News.

Зинин обратил внимание на то, что действия Турции, в частности, нарушают установленное Совбезом ООН эмбарго на поставку оружия в Ливию.

Напомним, что Турция оказывает военную поддержку ПНС Ливии, открыто вмешиваясь во внутренние дела страны. Анкара направляет в Триполи военную технику, военнослужащих и подконтрольных боевиков, переброшенных из сирийского Идлиба. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ссылаясь на сообщения СМИ, оправдывает свои действия тем, что в Ливии якобы присутствует ЧВК «Вагнера», хотя никаких доказательств этого предъявлено не было. Отметим, что ООН также не подтвердила присутствие ЧВК в Ливии, о чем на днях заявил генсек организации Антониу Гутерриш.