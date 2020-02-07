Обругавшего Китай олимпийского чемпиона дисквалифицировали на год

Будапешт, 7 февраля. Федерация конькобежного спорта Венгрии дисквалифицировала олимпийского чемпиона по шорт-треку Чаба Бурьян за оскорбительные высказывания о Китае.

По данным издания Hungary Today, в декабре 2019 года Бурьян пытался вылететь из Шанхая, однако его авиарейс задерживался. Разгневанный спортсмен опубликовал в социальных сетях снимок, сопроводив его комментарием: «Чертов Китай».

Публикация вызвала негативную реакцию со стороны пользователей Сети. Кроме того, главный тренер венгерской сборной по шорт-треку китаянка Чен Цин Лин подала в отставку. Она заявила, что не может тренировать спортсмена, который допускает расистские высказывания о Китае.Однако федерация конькобежного спорта Венгрии отстранила спортсмена на 12 месяцев, отметив, что он допустил дисциплинарное и этическое нарушение.

«Бурьян допустил дисциплинарное и этическое нарушение в своей публикации. Он отстранен от соревнований на 12 месяцев. Ему запрещено участвовать в тренировочных сборах национальной команды, а также в любых турнирах по шорт-треку под эгидой федерации», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в 2018 году Бурьян одержал победу в эстафете на пять тысяч метров на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Он принес Венгрии первое в истории зимних Игр золото.

Длительное ожидание Бурьяна в аэропорту Шанхая могло быть связано с эпидемией коронавируса, которая в настоящее время бушует в Китае. В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса 2019-nCoV. К настоящему моменту число зараженных новым китайским коронавирусом достигает 32 тысяч человек. Зафиксированы более 650 летальных исходов. Случаи заражения вирусом зарегистрированы в большинстве стран мира.