Москва, 7 февраля. Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская предложила привлечь шведскую активистку Грету Тунберг к проблеме блокировки Киевом Северо-Крымского канала.

По мнению парламентария, президент Украины Владимир Зеленский продолжает заигрывать с радикалами вместо того, чтобы всерьез заняться проблемами страны. Она указала, что озеру Сиваш грозит серьезная экологическая катастрофа, но по требованию экстремистов продолжается водная диверсия в отношении крымчан.

«Отправьте психиатра к вашим маньякам на границе с Крымом — пусть доктор сделает им укольчик и даст пилюльку. И бешеные псы (вроде Ленура Ислямова с Чубаровым) пустят слюнки и успокоятся», — выступила Поклонская с предложением к Зеленскому.

Ситуацию с озером Сиваш в Херсонской области депутат Госдумы назвала «средневековьем», указал РИА SM-News. Она также предложила способ борьбы с водной блокадой полуострова.

«Придется нам тоже взять вилы и факелы и вместе с жителями Херсона гнать меджлисовских и бандеровских хамов подальше — к польской границе (там их встретят), — написала в своем Telegram-канале Поклонская. — Но для начала можно пригласить Грету Тунберг. Она же ведь экоактивистка? Вот пусть и помогает!»

На днях так называемый «представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не будет восстанавливать водоснабжение российского полуострова, напомнил Ura.ru.