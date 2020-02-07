Ученые из Техаса нашли продукты, которые помогут людям с ожирением печени

Вашингтон, 7 февраля. Натуральные овощи помогут в борьбе с неалкогольной жировой болезнью печени, считают ученые из Техасского аграрного исследовательского института.

Вещество индол содержится в белокачанной, цветной и брюссельской капусте. Ученые полагают, что его можно использовать в качестве альтернативной методики лечения жировой болезни печени.

Как пишет журнал Hepatology, натуральные овощи с высокой долей индола необходимы для профилактики ожирения печени. По словам доктора медицинских наук Чаодонга Ву, это пример, как овощная диета может помочь больным.

Исследователь пояснил, что жировая болезнь печени — это состояние органа, при котором он становится «мраморным» от жира из-за чрезмерного потребления насыщенных жиров. Такая патология в 10 раз чаще встречается у людей с ожирением, пишет издание Planet Today.

Индол-3-карбинола, найденный в крестоцветных овощах, имеет противоспалительные и противораковые свойства. Ученые отмечают, что лечение жировой болезни печени с применением индола дало положительные результаты.

Такая терапия помогла сократить процент накопления жира в поврежденном органе. Индол также помог остановить воспалительный процесс. Специалисты отмечают, что нужно продолжить исследования. Они уверены, что вещество индол обладает другими полезными свойствами для организма человека.

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