Швыткин назвал обвинения Эспера в адрес РФ и Китая попыткой прикрыть преступления США

Москва, 7 февраля. Глава Пентагона Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «перестроить мировой порядок». Депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал абсурдными заявления Эспера.

Директор Пентагона в своей речи в Университете имени Джона Хопкинса заявил, что Москва и Пекин пытаются «перестроить мировой порядок». Эспер добавил, что страны якобы нарушают суверенитет соседних государств, а также «навязывают» свою политику посредством проекта «Один пояс — один путь». Кроме того, министр обороны США обвинил Россию в использовании «гибридных тактик ведения войны» и проведении киберопераций.

«То, что заявляет Марк Эспер — полный абсурд», ― сказал Швыткин в комментарии «Инфореактору».

По словам депутата, именно Вашингтону присущи попытки переписать историю и выстроить под себя мировой порядок. Швыткин напомнил, что США неоднократно проводили агрессивную политику в отношении других государств. Беспочвенные обвинения Эспера в адрес РФ и Китая эксперт назвал продолжением информационной войны.

«Конечно же, мы являемся свидетелями достаточно серьезной информационной войны со стороны США. Они продолжают попытки переложить груз ответственности за свои безрассудные действия на Россию и Китай», ― добавил Швыткин.

Депутат отметил, что Вашингтон заинтересован в ослаблении России и Китая, которые выступают за многополярный мир. Парламентарий призвал не реагировать на выпады США и продолжать проводить жесткую внешнюю политику в интересах населения.

«Я думаю, России нужно поступать по принципу «собака лает, караван идет». Сегодня РФ занимает достаточно жесткую и принципиальную позицию в вопросе соблюдения норм международной безопасности со стороны всех государств. Сегодня Россия является ключевым игроком на мировой арене. Эту линию необходимо продолжать, а население и руководители многих стран мира все это воочию увидят и почувствуют на себе», ― подытожил эксперт.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление Эспера, отметил, что США бездоказательно обвиняют Россию, при том, что сами вмешиваются в дела других государств.