Ученый РАН заявил, что землян держат в «заповеднике»

Москва, 7 февраля. Внеземные цивилизации существуют и в будущем земляне обязательно смогут установить с ними контакт, уверен ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра сети при Совете по астрономии РАН и председатель секции «Жизнь и разум во Вселенной» Совета по астрономии РАН Александр Панов.

Эксперт подчеркнул, что Вселенная «чудовищно огромна и может содержать в себе 10 в сотой степени регионов, таких, как обозреваемая нами Вселенная».

«Там существуют даже полные копии нашей цивилизации или копии, чуть-чуть отличающиеся от нашей цивилизации», — рассказал ученый в интервью РИА Новости.

При этом он признался, что ученые до сих пор не могут понять, почему эти цивилизации до сих пор не обнаружены. По его мнению, это может быть связано с тем, что другие цивилизации или сами себя уничтожили, или просто еще не «созрели» для контакта с Землей.

Однако, как отметил Панов, нельзя исключать вариант, что человечество держат в «заповеднике», чтобы не мешать самостоятельному развитию.

Он также рассказал, что обнаружению внеземных цивилизаций может помочь проект «Миллиметрон» — российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-М». С его помощью можно будет исследовать Вселенную в миллиметровом диапазоне волн. Ожидается, что телескоп будет запущен после 2027 года.