Милонов потребовал признать экстремистским творчество Элджея

Москва, 7 февраля. Творчество хип-хоп-исполнителя Алексея Узенюка, более известного под псевдонимом Элджей, необходимо признать экстремистским, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что нет ничего страшного в том, что концерт музыканта, запланированный на середину марта в Челябинске, отменили.

«Элджей — это испражнение музыки. (…) Не какой-то там шедевр, чтобы о нем заботиться. Его песни надо признать экстремистскими и запретить, пускай поет в других странах», — потребовал Милонов.

Напомним, что против концерта Элджея, который должен был пройти 15 марта во дворце спорта «Юность», выступила не только общественность, но и представители Ленинского райсовета, в частности депутат Андрей Зеленин.

Он отправил заявления с требованием отменить выступление артиста в четыре ведомства: МВД, прокуратуру, министерство культуры и Роскомнадзор. Кроме того, депутат попросил проверить творчество музыканта на пропаганду употребления наркотиков.

Представители певца сообщили, что выступление переносится на неопределенный срок по «независящим от организатора и артиста обстоятельствам», деньги за приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме.

Отметим, что это не первая отмена выступления Элджея. В феврале прошлого года его концерт в Калининграде решили не проводить в связи «с большим давлением со стороны госучреждений, некоммерческих гражданских организаций», как сообщали организаторы.