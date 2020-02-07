Турция объяснила причину приостановки совместного патрулирования с РФ в Сирии

Анкара, 7 февраля. Турецкие военные приостановили совместное патрулирование с Россией на севере Сирии из-за неблагоприятных погодных условий, а не из-за обстрела в Идлибе. Об этом заявил источник в ВС Турции.

«Осуществляемые совместно с Россией патрулирования в рамках операции «Источник мира» могут отменяться по причине плохих погодных условий. Каких-либо проблем, связанных с патрулированием, нет», — приводит его слова газета Milliyet.

По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова, турецкие военные уже второй раз не явились на встречу с российской военной полицией. В итоге россиянам пришлось самостоятельно проводить патрулирование в сирийской провинции Хасака.

Напомним, что ранее турецкая армия попала под обстрел в Идлибе. Четверо турецких военных погибли, девять получили ранения. Российская сторона заявила, что армия Турции не предупредила Москву о своих перемещениях в Идлибе. Кроме того, Министерство обороны РФ опровергло заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что после обстрела страны нанесли удары по 40 целям в Идлибе. По словам представителей военного ведомства, в тот день турецкие самолеты не пересекали границу с Сирией.

Ожидается, что ситуация в Идлибе станет центральной темой переговоров между Россией и Турцией, которые состоятся в субботу. В российскую делегацию войдут представители Министерства иностранных дел РФ.