Додон подтвердил участие в параде Победы в Москве

Москва, 7 февраля. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил свой визит в Москву на празднование Дня Победы.

Глава молдавского государства сообщил в интервью «МИР 24», что примет участие в параде Победы по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в российской столице 9 мая.

Российская сторона пригласила на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы глав разных государств. Свое участие в празднике подтвердили лидеры Белоруссии, Армении, Франции, Чехии и других стран.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что праздничные мероприятия с участием войск в День Победы пройдут в 475 городах и населенных пунктах страны. По его словам, ведомство подготовило целый комплекс мероприятий, который будет реализовываться в течение всего года.

Более того, 9 Мая жители и гости столицы впервые увидят 24 новейших образца военной техники, указал Шойгу. По Красной площади пройдут зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, танки и боевые машины.