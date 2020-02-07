Сутормина назвала фейком жалобы Латвии на кибератаки России на фоне угрозы коронавируса

Заявление латвийских чиновников о том, что Россия якобы использует новости о коронавирусе для кибератак — политическая провокация и откровенный фейк. Об этом Федеральному агентству новостей заявила председатель Комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ Елена Сутормина.

«Это голословное утверждение — очень циничная провокация. Видно, что была подготовлена технологично: сейчас весь мир следит за ситуацией в Китае и латвийское руководство выбрало именно эту темы для того, чтобы в очередной раз в чем-нибудь обвинить Россию», — сказала она.

На сегодняшний день свыше 500 человек погибли от опасного вируса, заражены более 30 тысяч человек.

«В рамках нашей работы на площадках ООН и ОБСЕ мы представим свое обобщенное видение ситуации с информационными атаками на Россию со стороны стран Прибалтики. И будем просить международное сообщество дать этому свою публичную оценку», — сообщила член ОП РФ.

Замначальника агентства по предотвращению инцидентов в сфере информационной безопасности Cert.lv Варис Тейванс обвинил Россию в увеличении количества атак на информационные системы Латвии, например, электронную почту чиновников. Для атак якобы используются сообщения о коронавирусе. Ставка, по его словам, делается на то, чтобы пользователь увидел в заголовке тревожную информацию, открыл письмо и таким образом стал жертвой вируса.