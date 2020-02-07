Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ. События дня. ФАН-ТВ

Выплаты ветеранам К 75-летию Победы каждый ветеран Великой Отечественной войны получит 75 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Такую же сумму выплатят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам и вдовцам военнослужащих, которые погибли во время войны с Финляндией, Японией и в Великую Отечественную. Средства пенсионеры, в том числе и ветераны, которые живут в Прибалтике, получат весной. В мае исполнится 75 лет с того дня, когда закончилась страшная, кровопролитная война. В память о великом подвиге наших дедов запланирована масштабная праздничная программа. В каждом регионе страны пройдут традиционные военные парады, концерты и шествия «Бессмертного полка».

Вирус на Diamond Princess В инфекционной ловушке. Число зараженных коронавирусом на круизном судне Diamond Princess увеличилось втрое. На борту находится более 60 человек, у которых диагностировали болезнь. Среди них нет россиян, но наши соотечественники находятся в реальной зоне риска. После завершения морского круиза по Японии и Китаю 3700 пассажиров не смогли выйти на берег. Среди них и 24 россиянина. Дело в том, что один из туристов принес на борт вирус. Уже несколько дней судно стоит на якоре. Власти Японии объявили на лайнере режим карантина.

«Острова дружбы» На географической карте могут появиться «острова дружбы». По крайне мере такое предложение поступило от японского премьера Синдзо Абэ. В очередной раз он поднял вопрос о мирном договоре с Россией. Принадлежность Курильских островов — давний спорный вопрос. После окончания Второй мировой войны СССР и Япония не подписали мирный договор. Токио претендует на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу островов Хабомаи. Однако Россия считает, что по итогам войны эти территории вошли в состав Советского Союза. Но что имеется в виду под «островами дружбы»? Этого Абэ не объяснил. Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, все равно подобное предложение Японии «нерабочее». «Все сводится к тому, что Россия должна передать Японии эти острова. У нас в обществе очень категоричный настрой, — никто никогда не согласится на передачу островов Японии. Пока что я не вижу в этих переговорах существенного сближения позиций обеих стран», — отметил депутат.