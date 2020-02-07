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14:12 7 Февраля 2020

Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ. События дня. ФАН-ТВ

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Выплаты ветеранам

Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ. События дня. ФАН-ТВ

К 75-летию Победы каждый ветеран Великой Отечественной войны получит 75 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Такую же сумму выплатят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам и вдовцам военнослужащих, которые погибли во время войны с Финляндией, Японией и в Великую Отечественную. Средства пенсионеры, в том числе и ветераны, которые живут в Прибалтике, получат весной. В мае исполнится 75 лет с того дня, когда закончилась страшная, кровопролитная война. В память о великом подвиге наших дедов запланирована масштабная праздничная программа. В каждом регионе страны пройдут традиционные военные парады, концерты и шествия «Бессмертного полка».

Вирус на Diamond Princess

Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ. События дня. ФАН-ТВ

В инфекционной ловушке. Число зараженных коронавирусом на круизном судне Diamond Princess увеличилось втрое. На борту находится более 60 человек, у которых диагностировали болезнь. Среди них нет россиян, но наши соотечественники находятся в реальной зоне риска. После завершения морского круиза по Японии и Китаю 3700 пассажиров не смогли выйти на берег. Среди них и 24 россиянина. Дело в том, что один из туристов принес на борт вирус. Уже несколько дней судно стоит на якоре. Власти Японии объявили на лайнере режим карантина. 

«Острова дружбы»

Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ. События дня. ФАН-ТВ

На географической карте могут появиться «острова дружбы». По крайне мере такое предложение поступило от японского премьера Синдзо Абэ. В очередной раз он поднял вопрос о мирном договоре с Россией. Принадлежность Курильских островов — давний спорный вопрос. После окончания Второй мировой войны СССР и Япония не подписали мирный договор. Токио претендует на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу островов Хабомаи. Однако Россия считает, что по итогам войны эти территории вошли в состав Советского Союза. Но что имеется в виду под «островами дружбы»? Этого Абэ не объяснил. Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, все равно подобное предложение Японии «нерабочее».
«Все сводится к тому, что Россия должна передать Японии эти острова. У нас в обществе очень категоричный настрой, — никто никогда не согласится на передачу островов Японии. Пока что я не вижу в этих переговорах существенного сближения позиций обеих стран», — отметил депутат. 

Получение гражданства РФ

Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ. События дня. ФАН-ТВ

Иностранцам могут упростить получение российского гражданства. О таком предложении правительства пишет «Коммерсант». Как отмечают журналисты, согласно инициативе, чтобы получить паспорт нашей страны, не нужно будет отказываться от уже имеющегося гражданства. К тому же иностранец не должен будет подтверждать законный источник дохода. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, нововведение рассмотрят в весеннюю сессию.

 