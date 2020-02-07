Родные Началовой рассказали в книге о первых и последних днях жизни певицы

Москва, 7 февраля. Родители и тетя покойной певицы Юлии Началовой выпустили книгу воспоминаний об исполнительнице, смерть которой потрясла многих россиян. В книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери» рассказывается, в том числе, о первых и последних днях жизни звезды.

Отец Началовой — Виктор — признался, что ждал мальчика, когда его супруга была беременна. Однако 31 января 1981 года на свет появилась девочка с зелеными глазами.

«Дочь. Какое же имя мы дадим ей? Простое, светлое, красивое… Мы назовем ее… Юлия! Юля!» — вспоминает отец певицы.

По словам Таисии — матери Юлии Началовой — она чувствовала, что у них будет именно дочь. Виктор Началов очень быстро привык к тому, что будет растить девочку, и даже сочинил колыбельную для маленькой Юлии.

Также Виктор и Таисия поделились воспоминаниями о появлении на свет их внучки.

«В тот день каждая секунда непростых родов отзывалась громким боем в наших сердцах», — говорится в книге.

Они сообщили, что узнали только появившуюся на свет Веру Алдонину по плачу. Увидев внучку впервые, родители Началовой лишились дара речи от волнения.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта прошлого года. Родные исполнительницы до последнего надеялись, что ей удастся выкарабкаться. Близкие постоянно молились за певицу, когда она находилась в коме.

«Кажется, весь мир молится за тебя», — пишет Виктор Началов.

Врачи обнадеживали родителей артистки и говорили, что Началова выдержала первую волну заражения, значит, будет жить. В последние дни жизни дочери Виктор и Таисия не покидали клинику.

«Я стою около тебя и глажу твои волосы. Юля, ты ведь видишь и слышишь меня, правда? <…> И вдруг я вижу, как из глаз твоих катятся слезы. Почему ты плакала? <…> Знала, что уйдешь от нас? Почему же не предупредила, Юля?» — поделился трагическими воспоминаниями отец покойной звезды.

Напомним, причинами смерти Началовой стали заражение крови и сердечная недостаточность. Кроме того, певица была больна диабетом, красной волчанкой и подагрой. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта 2019 года.