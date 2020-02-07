Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Москва, 7 февраля. Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она составит 6% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Как пояснили эксперты ЦБ РФ, инфляция замедляется быстрее, чем планировалось, а российская экономика демонстрировала рост во втором полугодии 2019 года. При этом есть риски существенного замедления мировой экономики.

«В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в релизе на сайте ЦБ.

Если ситуация будет развиваться согласно базовому прогнозу Банка России, ключевая ставка может быть снова снижена. Следующее заседание по этому вопросу пройдет 20 марта.