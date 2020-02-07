Украина в 2019 году запретила въезд трем тысячам россиян

Москва, 7 февраля. Украинские власти в январе-мае 2019 года не пустили в стране 3,3 тыс. россиян. Такие данные приводятся в докладе министерства иностранных дел РФ.

«Растет число отказов во въезде в страну для российских граждан», — говорится в материалах ведомства.

Отметим, что это больше, чем во время военного положения в отдельных районах Украины, которое действовало с 26 ноября по 26 декабря 2018 года. Тогда украинские пограничники отказались пропускать 1,6 тыс. россиян. По информации МВД Украины, в целом за год Украина отказала во въезде 7,3 тыс. граждан РФ.

В списке персон нон-грата оказываются не только обычные россияне, но и деятелей культуры. В пятницу стало известно о том, что Госпогранслужба Украины не пустила в страну группу российских актеров, которые ехали на гастроли со спектаклем «Идеальный свидетель».

Они прибыли в один из пунктов пропуска на границе с Молдавией. Никаких причин для недопуска их в страну на гастроли не было. Пограничники, однако, заявили, что двое из группы якобы «нарушили правила въезда в Крым», где снимались в фильме.

По той же самой причине создателям популярного украинского сериала «Сваты», в котором задействованы российские актеры, пришлось переносить съемки в Белоруссию. В итоге авторам пришлось выбрасывать все материалы седьмого сезона, отснятые в 2017 году, и начать снимать заново.