США могут перейти опасную черту, за которой у Европы лопнет терпение

Украина интересует США только как оружие противостояния с Россией; вопрос энергоснабжения всегда был лишь предлогом. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей озвучил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Украина не интересна США

Угрозы Соединенных Штатов о введении очередных ограничительных мер против проекта «Северный поток — 2» должны встретить решительный ответ со стороны Берлина и остальной Европы. При этом все аргументации США о защите интересов Украины не имеют отношения к истинным целям Вашингтона. Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Ранее немецкие СМИ, ссылаясь на дипломатические источники в Вашингтоне, сообщили, что Соединенные Штаты хотят ввести новые санкции против «Северного потока — 2», если РФ попытается завершить строительство трубопровода. Очередные ограничительные меры могут затронуть инвесторов или компании, которые собираются принимать российский газ из трубопровода.

«Действия американцев достигли уровня, когда это невыносимо. Необходимо противодействовать этому со всеми вытекающими последствиями. Мы не штат США, Европа тоже им не является. Мы суверенная страна, которая самостоятельно определяет свою политику, в том числе энергетическую. Соединенные Штаты ставят под сомнение этот суверенитет. Мы должны соответствующим образом реагировать на последние угрозы и уже наложенные санкции», — заявил Эрнст.

Он добавил, что в качестве возможной контрмеры могут быть введены штрафные тарифы на американский газ, который поставляется на территорию Европы.

«Говорим давно, но нас не хотят слушать»

Как отметил Дмитрий Родионов, о том, что США плевать на Украину, в Москве говорят давно, но Россию почему-то не хотят слушать. Украина интересует США только как оружие противостояния с Россией. Вопрос энергоснабжения Украины был предлогом. Тоже касается и вопроса газового транзита. Оправдание нападок на «Северный поток — 2», что это способ защитить Украину, звучат неубедительно, уверен эксперт.

«США еще пытаются оправдаться стремлением защитить энергобезопасность Европы. Да, от дешевого российского газа. На самом деле, Вашингтону украинский транзит тоже не нужен. Ему в идеале нужно, чтобы российского газа в Европе вообще не было — ни через Украину, ни обходным путем. И, возможно, США давно не мелочились бы с этими поэтапными санкциями, а сходу запретили бы покупку любого российского газа вообще всем. Но сделать этого они не могут по двум причинам. Во-первых, это будет фактическое объявление войны всему миру, и в первую очередь — своим же вассалам в Европе. Любой раб готов терпеть унижения долго, но и у его терпения есть запасы прочности. Во-вторых, США просто не в состоянии физически заместить весь тот объем газа, который ушел бы с рынка в случае подобных тотальных санкций», — пояснил Дмитрий Родионов.

Поэтому, считает эксперт, ограничения вводятся поэтапно и в разумных пределах. Чтобы с одной стороны потеснить «Газпром», постепенно лишая его рынков, с другой — иметь рычаг политического воздействия на Москву на Европу. Цели совсем остановить «Северный поток — 2» — нет, иначе они давно бы это сделали, такие возможности у них имеются. Но тем самым они бы нанесли смертельный удар по «евроатлантическому единству». Поэтому их вполне устраивает вариант шантажа: они дают Европе возможность пользоваться «Северным поток — 2», но в условиях определенных ограничений и в обмен на закупку определенных объемов американского СПГ.

«Введя санкции против строительства газопровода, американцы рассчитывали не сорвать его, а отложить, сделав значительно дороже, заодно заставив подписать контракт с Украиной на не самых выгодных для «Газпрома» условиях. Та же схема действует и по поводу новых ограничений, которые они анонсируют. Вводить тотальные санкции против всех, кто покупает газ из «Северного потока — 2» никто, конечно, не будет. Но эти меры призваны регулировать объемы закупаемого европейцами топлива», — добавил Дмитрий Родионов.

Что касается возможного ответа Европы, в частности, Германии, то, по мнению эксперта, его не будет. Берлин согласен на сделку с Вашингтоном, который вроде бы как разрешает покупать российский газ, но в то же время оставляет за собой право указывать, сколько можно, а сколько нельзя.

«Думаю, американцы тоже не полные идиоты и совсем близко приближаться к опасной черте, за которой у Европы лопнет терпение, и ей попросту будет нечего терять — не будут. Да, немцы — не штат США, они — оккупированная территория. Хочет быть суверенным государством? Пусть выведет американские военные базы, вернет из Штатов свой золотой запас, который там фактически держат в заложниках, тогда пусть немцы и говорят о суверенитете. Увы, варианта, при котором эта ситуация могла бы измениться, я не вижу в обозримом будущем. США слишком крепко держат Европу за одно место, и изменить это могут разве что глобальные геополитические сдвиги (например, мировая война) или внутренние потрясения в самих США», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что власти Австрии поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку он выгоден Европе. Он обратил внимание, что прагматизм европейцев перевешивают черный пиар, который разводят некоторые западные политики в попытке очернить Россию. Экономические соображения превалируют над политическими.